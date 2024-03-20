31 Mart’ta yapılacak yerel yönetim ve mahalli idareler seçimleri yaklaşırken adaylar da seçim çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda bir yandan mevcut başkanlık görevini yürüten bir yandan da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Necati Okay, İlçenin Her Karışını Bizzat Gezerek Vatandaşlarla Bir Araya Geliyor.

Başkan Adayı Okay bu kapsamda Göllülü Yusuf Çavuş Caddesinde yer alan esnafları ziyaret ederek onların sorun ve taleplerini dinledi.