31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimlerine dair takvim işlemeye devam ederken Dulkadiroğlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Ak Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Necati Okay da ilçe genelinde ziyaretlerini sürdürerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Okay Aksu Haber’e yaptığı açıklamada , “İlçemizin caddesini, sokağını karış karış gezmeye devam edeceğiz.” dedi.