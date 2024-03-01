Dulkadiroğlu Belediye Başkanı aynı zamanda Cumhur İttifakı Ak Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Necati Okay, adaylığının açıklanmasının ardından seçim çalışmalarına start verdi.

Okay, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi ve şimdiye kadar gerçekleştirilen hizmetler ile yapılması planlanan hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Başkan Okay, Depremde en çok hasar alan Dulkadiroğlu İlçesinde depremin yaralarını sarmak için depremin yol açtığı en büyük sorun olan konut sorununu çözmek adına mücadele veriyoruz diyerek, Maraşımızın bütün mahalleleri deprem öncesinden daha güzel olacak ifadelerini kaydetti.