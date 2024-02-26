31 Mart Yerel Seçimlerde Seçim Takviminin Daralmaya Başladığı Şu Günlerde Belediye Başkan Adayları da Vatandaşlarla Bir Araya Gelmeye Devam Ediyor.

Göreve Geldiği Andan İtibaren Her Fırsatta Sahada Vatandaşın Yanında Olarak Onlarla İstişare Etmeye Özen Gösteren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Ve Aynı Zamanda Belediye Başkan Adayı Necati Okay Dereli Mahallesi, Sarıkaya Mahallesi, Göllü Mahallesi, Ulutaş Mahallesinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi.

Ayrıca Başkan Okay Ayaklıcaoluk, Gaffarlı, Akyar Ve Kozlu Dere Mahallelerini De Ziyaret Ederek Burada Vatandaşların Sorun Ve Taleplerini Dinledi.