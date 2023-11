Esnaf ile hasbihal eden Başkan Okay, birlik ve beraberlik içerisinde asrın felaketinin yaralarını saracaklarını söyledi.

Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren konteyner çarşılarda esnaf ziyaretlerinde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş’ın her açıdan ayağa kalkması için çalıştıklarını belirtti.

Bu noktada esnafında büyük bir çaba gösterdiğinin altını çizen Başkan Okay, ziyareti sonrasında yaptığı değerlendirmede “Hem şehrimiz, hem de bölgemiz asrın felaketini yaşadı. Bu büyük felakettin yaralarını sarma adına hem devletimiz, hem de yerel yönetimler olarak bizler elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Esnafımızın ticaretlerini en sağlıklı şekilde yapmaları adına üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Her fırsatta onlarla bir araya geliyor, istişarelerde bulunarak hasbihal ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de onların yanında olmayı sürdüreceğiz.” İfadelerini kullandı.