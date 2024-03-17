Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici’nin de katıldığı iftar organizasyonunda konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkan Necati Okay, Ramazan ayının sevincini ve mutluluğunu paylaştıklarını söyledi.



Asrın felaketi sonrasında kısa sürede konteyner kentlerin oluşturulduğuna dikkat çeken Başkan Okay, konuşmasında şunları söyledi: “Yaşamış olduğumuz büyük felaketin ardından birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek tüm sorunların üstesinden geldik ve gelmeye devam ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz bu konteyner kent kısa sürede tamamlanarak hizmete sunuldu. Evlerini, yakınlarını ve umutlarını kaybeden vatandaşlarımıza bu alan geçici bir yaşam alanı oldu. Devletimiz büyük bir özveriyle kalıcı konutlar için çalışmaktadır. Depremin yıl dönümünde kalıcı konutlarımızın bir kısmı hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edildi. Şuanda çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. İnşallah kısa sürede yeni konutların teslimi gerçekleşecektir. Vatandaşlarımızla mutlu, huzurlu ve güzel bir şekilde paylaştığımız iftar sofrası bizler için ayrı bir anlam ifade etmektedir. Ramazan ayı birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektedir. Bugün burada bulunmaktan duyduğum memnuniyetin altını çizmek istiyorum. Bu gibi etkinliklerde bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir Ramazan ayı geçirmelerini temenni ediyorum.”