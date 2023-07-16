Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda; Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit aileleri ve yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Programda Aksu Haber’e Konuşan Dulkadiroğlu belediye başkanı necati okay “Vatanımızı bölmek, milletimizi parçalamak ve ülkemizde kardeşkanı akıtmak isteyenlere milletimiz 15 Temmuz´da gerekli dersi vermiştir. Bu vatanın ve milletin üzerinde hain planlar yapanlara, 15 Temmuz günü milletimiz büyük bir ders vermiştir. Bu öyle bir mücadeledir ki asırlar sonra dahi hatırlanacaktır. Tarihimizden aldığımız güçle, şehitlerimizin emaneti olan bu topraklarda, aynı inanç ve vatan sevdasıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. dedi

