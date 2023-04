Başkan Okay, gençlerin araçlarına olan sevgisine dikkat çekerek, “Gençlerimizin heyecanına ortak olduk ve aynı heyecanı paylaştık” dedi. AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kollarının düzenlediği etkinlik çerçevesinde, Kahramanmaraşlı modifiye araç tutkunları bir araya geldi. Etkinliğe katılan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, gençlerle sohbet ederek sorunlarını dinledi. Bu gibi etkinliklere olan desteğini dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, önemli olanın gençlerin yaptıkları işten keyif alması olduğunu söyledi. Başkan Okay, gençlerin araçlarına gözü gibi baktığını hatırlatarak sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Gençlerimizin hayalleri, tutkuları ve hedefleri bizler için çok önemlidir. Onlar keyif aldıkları faaliyetleri yaptıkları sürece hayatta daha başarılı birey olurlar. Bu sebeple bizler onları her alanda destekliyoruz. Özellikle modifiye araç konusu gençlerimiz için kırmızıçizgi haline geldi. Bizler de trafik ve toplum kurallarına uydukları sürece her zaman onların yanındayız. Önceliğimiz onların sağlığı olduğu için bu tutkuyu yaşarken çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz.” GENÇLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç de gençlerin yanında olduğunu hatırlattı. Modifiye tutkunu gençlerin taleplerini dinleyen Güvenç, çözümü noktasında çalışma yapacağının altını çizdi. Güvenç, konuşmasında şunları ifade etti: “Her şartta ve koşulda gençlerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Kendilerini modifiyeli araçlarla ifade eden bu gençlerimizin de her zaman yanındayız. Onların sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapacağız. Ben gençlerimizin tutkularını yaşarken trafik kurallarına riayet etmelerini ve toplum kurallarına uymalarını rica ediyorum.”