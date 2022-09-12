Başkan Okay, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, “Tüm öğrenci kardeşlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mesajında eğitim öğretimin önemine değinerek şunları söyledi: “Uzun bir yaz tatili sonunda yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız, geleceklerini şekillendirecek olan sıralarına yeniden kavuştu. Onlar azimle eğitimlerini sürdürürken, aileleri de sabırla onların geleceğinin şekillenmesini beklemektedir. Bizler de evlatlarımızın daha iyi bir geleceğe hazırlanması adına üzerimize düşeni yapacağız. Özellikle eğitim alanında birçok çalışma ortaya koyduk ve koymaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz bu yavrularımız için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Onlara daha iyi bir gelecek bırakma adına ne gerekiyorsa yapacağız. Bizlerin bu çabası karşısında öğrencilerimiz de üzerine düşeni yaparak derslerinde başarı elde edecekler. Vatanına, milletine ve devletine faydalı birer birey olma adına onlar da yoğun bir çaba ve gayret harcayacaklar. Ben bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmen ve öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim dönemini tebrik ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.”