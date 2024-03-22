Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden olan yerel yönetimler seçimine dair takvim işlemeye devam ederken geri sayım da sürüyor. 61 milyon 441 bin 882 vatandaş, 31 Mart günü sandık başına gidecek. Seçim yaklaşırken sahadaki haraketlilik de tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Ve Cumhur İttifakı İlçe Belediye Başkan Adayı Necati Okay da ziyaretlerini sürdürerek esnaf ve vatandaşlarla buluşup onlarla hasbihal etmeye ve onların sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Bugün de Yeni sanayi sitesinde esnafının kalbine dokunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş’ın her açıdan ayağa kalkması için çalıştıklarını belirtti.

“Depremin yaralarını birlikte saracağız diyen Başkan Okay ise sözlerini şöyle sürdürdü.