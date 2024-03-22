31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Cumhur İttifakı Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Adayı Toptaş bu kapsamda Yeni sanayi sitesi esnaflarını ziyaret ederek onların sorun ve taleplerini dinledi.

Sanayi sitesinde ticari faaliyetlerini sürdüren esnafları iş yerlerinde tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulunan Başkan Adayı Toptaş, bölgede vatandaşlarla da sohbet etti.

Toptaş, ziyaretleri sonrasında Aksu Haber’e yaptığı açıklamada Hemşehrilerimizin samimiyeti, güler yüzü, dua ve destekleri bizlere daha da güç veriyor. dedi