Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik Merkezleri, Belediye Başkanı Necati Okay’ın talimatıyla, ara tatilde olan öğrenciler için bir dizi etkinlik planladı. Bu kapsamda mobil etkinlik ekipleri oluşturan Gençlik Merkezleri, konteyner kentlerde etkinliklere başladı.

İlk olarak Umut Koç Konteyner Kent’te öğrencilerle bir araya gelen ekipler, Palyaço gösterisi, yüz boyama etkinliği, çocuk müzikali, sandalye kapmaca, halat çekme gibi oyunlarla ve kitap boyama etkinlikleri düzenledi.

Oyunlar sonrasında öğrencilere ikramlarda bulunan Gençlik Merkezleri ekibi, etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu gibi etkinliklerle öğrencileri yoğun ders programının stresinden uzaklaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezleri’nin her bakımdan gençlerin ve öğrencilerin yanında olduğunu söyleyen Başkan Okay, şunları ifade etti: “Gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı sürdüren gençlik merkezlerimiz, etkinlik alanlarını genişletmeyi sürdürüyor. Ara tatili fırsat bilen ekiplerimiz, öğrencilerimizin yanlarına giderek onlarla vakit geçiriyor. Burada amaç hem ara tatilde stresten uzak kalmaya çalışan çocuklarımızı deşarj etmek, hem de gençlik merkezlerimizi sevdirmektir. Ekiplerimiz Sakarya Konteyner Kent’te, Necip Fazıl Konteyner Kent’te, Baykar ve Karacasu Konteyner Kent’te öğrencilerle buluşmayı sürdürecek. Hafta boyu bu etkinliklerimiz devam edecek. Burada gençlerimizi gençlik merkezlerine davet ederek onların hem eğitimlerine hem sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağmamayı hedefliyoruz.”