Mesajında engellilere yönelik pozitif ayrımcı olduklarını hatırlatan Başkan Okay, şunları söyledi: “Engelli bireylerimize her zaman pozitif ayrımcı olduk ve olmaya devam ediyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırma adına birçok çalışma ortaya koyduk. Engelli vatandaşlarımız toplumumuzun kıymetli birer parçasıdır. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde olması, yaşamını en kolay şekilde idare edebilmesi adına bizlere büyük görev düşmektedir. Yapmış olduğumuz tüm sosyal alanlarda engelli bireylerimizin daha rahat hareket etmesi adına çalışmalar yaptık. Onlara özel projeler geliştirdik. Ortaya koyduğumuz kamu binalarımızı engelsiz hale getirdik. Sosyal ve kültürel projeler düzenleyerek onlarla hep iç içe olduk. Bundan sonraki süreçte onlarla birlikte olmayı sürdüreceğiz. Her zaman onların yanında olacağız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tüm engelli bireylerimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Gününüz kutlu olsun.”