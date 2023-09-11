Yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı yavrularımız yeni eğitim, öğretim yılına başladı. Son yıllarda yaşamış olduğumuz salgın hastalık ve afetler dolayısıyla eğitim öğretimde aksamalar meydana geldi. Ancak bunlar ortaya konulan telafi kursları ve eğitimleriyle giderildi. Şimdi evlatlarımız yeni bir döneme daha başlıyor. Bu dönemin onlara ve ailelerine hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah eğitim hayatlarında çok büyük başarılara imza atarlar. Bu yolda bizlerde onların her zaman yanındayız. Yeni eğitim, öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum.”