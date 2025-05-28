Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 25. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleşen KMTSO 25. Olağan Meclis Toplantısı’nda Mayıs ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı. Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komite başkanları katıldı. Toplantıda KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları meclis üyelerinin onayına sundu.



Öksüz: En Önemli Gücümüz Şehrimize Duyduğumuz Ortak Sorumluluktur



Toplantının açılış konuşmasını yapan KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi: “Yaşadığımız zorlu süreçlerin ardından, Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması ve kalkınma yolculuğunda daha güçlü adımlar atması için hepimize önemli görevler düşüyor. Bu noktada en büyük gücümüz; kurumlarımız arasındaki iş birliği, üyelerimizin kararlılığı ve en önemlisi de şehrimize duyduğumuz ortak sorumluluk duygusudur.

Toplantı sonrası kent sanayisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Öksüz, İSO 500 listesinde yer alan firmaları da tebrik etti.

“Kahramanmaraş, potansiyeli yüksek bir üretim ve girişimcilik kentidir”

Sayın Valimizin öncülüğünde, kamu, özel sektör ve yerel yönetimler arasında son dönemde yakaladığımız uyum ve ortak çalışma kültürü, şehrimizin geleceği adına bizlere umut vermektedir. Kahramanmaraş, potansiyeli yüksek bir üretim ve girişimcilik kentidir. Bu potansiyeli tam anlamıyla harekete geçirebilmek için her alanda ‘birlikte düşünme, birlikte hareket etme’ anlayışını daha da güçlendirmeliyiz. Meclisimiz, yalnızca gündem maddelerinin görüşüldüğü bir yer değil; aynı zamanda şehrin vizyonunun şekillendiği, sorunlara çözüm üretildiği ve yeni fırsatların değerlendirildiği bir platformdur. Hep birlikte bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz.”