Okumuş, açıklamasında şunları kaydetti: “Gençlik yıllarımdan itibaren bir hedefin, dahası bir tutkunun yolunda yürüyorum. Türkiye’nin kalkınmasının, refahın tabana yayılmasının, sosyal adaletin ve sürdürülebilir bir toplum yaşamının yolunun Anadolu’da cazibe merkezleri oluşturmaktan geçtiğine inanıyorum.

Metropol şehirlerde olan tüm imkanların bulunduğu, ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmış, tüm ihtiyaçları karşılayan yaşam merkezlerinin ve sosyal donatıların olduğu üreten şehirler hayal ediyorum. Anadolu’nun Cazibe Merkezi olan şehirler.

Henüz 33 yaşında iken, Türkoğlu’nun Beyoğlu beldesinin Belediye Başkanı olarak seçildiğimde işte bu vizyonla başladım. İlçede ne varsa, beldede de o olacak, dedim. Belde kalkınırsa ilçe kalkınır, ilçe kalkınırsa şehir kalkınır, şehir kalkınırsa Türkiye kalkınır, dedim. Bir gün Kahramanmaraş Türkiye’nin Cazibe Merkezlerinden biri olacak ve bu kırsaldan başlayacak, dedim. İşte bütün meselem bu idi. Nitekim, Beyoğlu’nda 10 yıl içinde kırsal kalkınma hamlesini gerçekleştirdik. Tabandan adım adım ilerledik. Ve ardından, Türkoğlu dönemi başladı.

“Değişim-Dönüşüm-Değer” felsefesi ile “Türkoğlu Modeli” adını verdiğimiz icraatlar dönemini başlattık. Sayısız projeye imza attık. Başta şehirleşme olmak üzere sanayi, tarım, turizm, kültür, spor ve eğitim alanlarında ilçenin nerdeyse tüm çehresini değiştirdik. Türkoğlu 2023 yılı başında Kahramanmaraş’ta en çok katma değer oluşturan ve merkez ilçeler dışındaki tek metropol ilçesi haline geldi.

Kırsaldaki başarımız özellikle genç iş gücünün ilçe genelinde kalıcı hale gelmesini sağladı. Bu durum Türkoğlu genelinde 3 farklı organize sanayi bölgesinin kurulmasında çok önemli bir etkendir. 2023 yılı başında ilçe genelinde nerdeyse sıfır işsizlik rakamlarına ulaşıldı. İlçe toplam nüfusunun %75’inin kırsalda yaşaması ile dengeli bir şehirleşme modeli ve metropol bir ilçe oluştu. İnsanımızın doğduğu yerde doyması ve yaşam kalitesinin artması bir Belediye Başkanı için kutsal bir vazifedir.

2023 başını konuşmamın satır aralarında referans gösterdiğimi fark etmişsinizdir. 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi bir dönüm noktası. Burada tüm deprem şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Şehirde yaşayan herkesi bir deprem mağduru olarak görüyorum. Onların yaralarını sarmak bizim boynumuzun borcudur.

Biliyorsunuz, Türkoğlu’nda depremin ilk gününden itibaren gece gündüz çalışarak mağduriyetleri gidermeye çalıştık. Öncelikle konteynır, çadır ve yaşamsal ihtiyaçları karşıladık. Okul, hastane gibi toplu yaşam alanlarında tüm şartları seferber ettik. Ardından, kalıcı konutların yapımı ve ilçenin yeniden yapılanması için resmi makamlarla birlikte hızla adımlar attık. Atmaya devam ediyoruz.Öte yandan, 20 yıllık Belediye Başkanlığım süresince sadece Türkoğlu’nda değil; şehrin nerdeyse her ilçesinde, her mahallesinde bulundum. Sayısı insanın hayatına dokundum.

Beklentinin de mağduriyetlerin de farkındayım. Geldiğimiz noktada tarihi bir kavşaktayız. Şüphesiz ki, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. 31 Mart’ın hemen ertesinde iş başı yapacak, şehrin dinamiklerini tanıyan, yerel yönetimlerde deneyim ve donanım sahibi bir Başkan istiyor Kahramanmaraş. Şehrin her kesimini kucaklayacak, dinleyecek ve icraatçı bir Başkan istiyor Kahramanmaraş. İşte bundandır ki, bu kadim şehri ihya ve inşa etmek için sorumluluk almanın zamanı geldi.

Mensubu olmaktan gurur duyduğum AK Partimizden, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olduğumu bugün burada tüm kamuoyumuz ile paylaşıyorum. Bu yolda, ilham kaynağım ise Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadele ruhudur.

Bu ruh, Kahramanmaraş’ı sadece ayağa kaldırmakla kalmayacak adeta şaha kaldıracaktır. Bu ruh, şehrimizdeki kamu, yerel yönetim, iş dünyası, sivil toplum ve vatandaş ilişkisini kader birliğine dönüştürecektir. Bu ruh, şehrimizdeki her canlının hayatına dokunacak, yaşam kalitesini artıracak ve geleceğe taşıyacaktır. Kahramanmaraş’ta bundan böyle acil bekleyen işleri, çağ atlatacak projeleri ve bunları gerçekleştirecek donanımlı ekipleri konuşmanın zamanı geldi.

İşte bundandır ki, Bizim “Kahramanmaraş’ta Yapacak Çok İşimiz Var!” Ve bunun “Tam zamanı. Şimdi! Bu yolda hep birlikte olacağız ve şehrimizi şaha kaldıracağız. Allah yar ve yardımcımız olsun, diyorum.”