Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, hasar alan iş yerlerini unutmadıklarını, iş yeri sahiplerinin yaralarının sarılması için kırsal Beyoğlu, Şekeroba ve Kılılı mahallerinde 20'şer dükkanlı çarşı oluşturulacağını söyledi.
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, hasar alan iş yerlerini unutmadıklarını, iş yeri sahiplerinin yaralarının sarılması için kırsal Beyoğlu, Şekeroba ve Kılılı mahallerinde 20'şer dükkanlı çarşı oluşturulacağını söyledi.
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