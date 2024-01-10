Devletimizin Gururu Ve Savunma Sanayisinin Öncü Kuruluşlarından Biri Olan Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii Aş (TUSAŞ), Türkoğlu'nda Kalıcı Bir Tesisle Büyümeye Devam Ediyor.

TUSAŞ Kahramanmaraş’ta Uçak Sanayi Alanında Büyük Atılımları Gerçekleştiriyor.

Kahraman Kentin Gelişimi Açısından Çok Büyük Bir Öneme Sahip Olan Bu Yatırım Dolayısıyla Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Aksu Haber’e Özel Açıklamalarda Bulundu.

Başkan Okumuş Açıklamalarında Tusaş’a Bu Büyük Yatırımından Dolayı Teşekkür Ettiklerini Söyleyerek Kahramanmaraş’ın Bu Yatırımla Gelişimini İkiye Katlayacağına Dikkat Çekti.