“Türk Milleti! Kurtuluş savaşına başladığımızın 15’inci yılındayız. Bugün Cumhuriyet’imizin Yüzüncü yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun!

Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.

Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan TÜRKİYE CUMHURİYETİ ‘DİR.” Halaskgazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetin 10’uncu yılında ki söylemine biz 100 ‘cü yılında aynı derin Sevinç ,heyecanı yaşıyor ve kutluyoruz…

Dünyada verilmiş son anti emperyalist savaşın şanlı galibi olan halkımızın, layık olduğu yönetim biçimi olan Cumhuriyete kavuşmasının 100. yılı kutlu olsun!

Bu başarı ,Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi ‘Bundaki başarıyı Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak kararlılıkla yürümesine borçluyuz.” Sözlerine yürekten katılıyor ve Milletimiz birlik ve beraber olursa her zorluklardan cıkacağımız inancını taşıyoruz….….



KURTULUŞ VE KURULUŞ döneminde çok büyük görevler üstlenen Anadolu Basınının bir Ferdi olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz….Cumhuriyet’imizin ilelebet yaşaması için ANADOLU BAŞINI olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Başta Halaskargazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda yaşamlarını adayan tüm kahramanlarımızı minnet ve şükran ile anarken dünyanın en güzel ülkesinin insanları olarak bir kez daha haykırıyoruz: ÇOK YAŞA. CUMHURİYET! ÇOK YAŞA TÜRKİYE!

Sermet Çuhadar

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı