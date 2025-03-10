Başkan Toptaş, iftar öncesinde öğrencilerle sohbet ederek onların Kahramanmaraş’a ve Türkiye’ye dair izlenimlerini dinledi. Ramazan’ın paylaşma ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayan Başkan Toptaş, gönül sofralarında hiçbir ayrım gözetmeden herkesle aynı ekmeği paylaşmanın kendileri için büyük bir değer taşıdığını ifade etti. İftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin uluslararası öğrencilere verdiği öneme dikkat çeken Başkan Toptaş, ülkemizde şu anda 357 bin uluslararası öğrencinin eğitim aldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sayıyı 1 milyona çıkarma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade etti.