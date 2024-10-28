Ödüller kazanan lise ve öğrencilere takdim edilirken, Başkan Toptaş, “Onikişubat Belediyesi olarak kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında elimizden geldiğince siz değerli gençlerimiz için gerek fiziki ortamları oluşturacağız gerekse de buna benzer etkinlikleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Cumhuriyetin ilan edilişinin 101’nci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Spor Şöleni düzenledi.

Liselerarası kız ve erkek voleybol ile erkek futsal turnuvası düzenlendiği Cumhuriyet Spor Şöleni’ne 20 farklı lise toplamda 35 takımla katılırken, 800 sporcu şampiyonluk için kıyasıya mücadele verdi.

400’e yakın müsabakanın oynandığı turnuvalar, öğrenciler ve ailelerinden yoğun ilgi gördü.

Turnuvanın final maçlarının ardından ise Onikişubat Belediyesi Konferans Salonu’nda ödül töreni düzenlendi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın yanı sıra, turnuva tertip komitesi, okul müdürleri, hakemler, sporcular ve güvenliği sağlayan polis ekipleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda selamlama konuşması yapan Başkan Toptaş, tarihten verdiği örneklerle Kurtuluş Savaşı süreci ve Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunu anlatarak gençlere öğütler verdi.

Cumhuriyet Spor Şöleni’ni muhteşem bir şekilde tamamladıklarını kaydeden Başkan Toptaş, “Onikişubat Belediyesi olarak bir diğer hedefimiz siz gençlerimizin spora olan ilgi ve alakasının artmasını sağlamaktı. Gerçekten çok güzel organizasyonlar yaptık. Tabi bizler görevimiz gereği çok fazla yanınızda olamadık, tüm maçları izleyemedik ama finalde Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi ile Kahramanmaraş Fen Lisesi’nin mücadelesini izlemiştim. Açıkçası harika bir organizasyondu, ben salona girdiğimde de çok mutlu oldum. Salonda gerçekten çok büyük bir sinerji vardı. Hem bir Anadolu Lisesi hem de Fen Lisesi arasında oynanan bir karşılaşmaydı. Ben de ortaokulu Anadolu Lisesi’nde, liseyi Fen Lisesi’nde okudum. O gün itibariyle de hem sahada bulunduğum günler oldu hem de tribünde bulunup okul takımımızı desteklediğim günler oldu. Beni de o günlere götürdüğünüz için ve o sinerjiyi yaşattığınız için de hepinize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Benzer etkinlikleri artırarak ilerleyen süreçte gençlerle buluşturacaklarını kaydeden Başkan Toptaş, “Onikişubat Belediyesi olarak özellikle kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında elimizden geldiğince siz değerli gençlerimiz için gerek fiziki ortamları oluşturacağız gerekse de buna benzer etkinlikleri önümüzdeki süreç içerisinde sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet spor Şöleni’mize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeği geçen Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze, tertip komitesine, okul yönetimlerimize, hakemlerimize, güvenlik güçlerimize ve özellikle de siz gençlerimize teşekkürlerimi sunuyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nızı bir kez daha en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Toptaş’ın konuşmasının ardından ödüller sahiplerine takdim edildi.