Bu buluşmada, eczacıların önemli rolü ve katkıları üzerine konuşuldu ve eczacıların sağlık sektöründeki çalışmaları takdirle karşılandı. Belediye Başkanı Toptaş, eczacıların toplum sağlığı için yaptıkları fedakârca çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti ve bu özel günlerini kutladı. Ziyaret, eczacılarla iş birliğini güçlendirmenin ve toplum sağlığını desteklemenin önemini vurgulayan bir platform sağladı.

Ziyaret sonrası çocuk Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet Binası civarında bulunan eczaneleri de ziyaret eden Başkan Toptaş, eczacıların gününü kutlayarak onlara karanfil hediye etti.

Daha sonra Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet Binasında bulunan hastaları da ziyaret eden Başkan Toptaş, ziyaretlere dair Aksu Habere özel açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt