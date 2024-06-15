Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Borsası’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Toptaş, burada kurbanlık alışverişi için gelen vatandaşlar ve besicilerle sohbet ederek hayırlı alışverişler dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da Başkan Toptaş’a eşlik etti. Vatandaşların ve besicilerin sorunlarını dinleyen Başkan Toptaş, bayram öncesi tüm hazırlıkların eksiksiz yapılması için gerekli çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Ziyaretin ardından Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulunan Başkan Hanifi Toptaş, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Toptaş, “Kurban Bayramı, birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği mübarek bir gündür. Tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, hayırlı ve bereketli alışverişler diliyorum,” dedi.

Başkan Toptaş, bayram boyunca belediye hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini ve vatandaşların her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacaklarını vurguladı. Bu ziyaretle, vatandaşların ve besicilerin bayram öncesi hazırlıklarına destek olmayı amaçladıklarını ifade etti.