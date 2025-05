Toplantıda belediyenin hayata geçirdiği projeler, devam eden çalışmalar ve gelecek dönem hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Başkan Toptaş, özellikle ulaşım, altyapı, çevre düzenlemesi, kültürel etkinlikler, sosyal destek hizmetleri, eğitim yatırımları ve yeşil alan projeleri gibi birçok başlıkta önemli adımlar attıklarını belirtti.

İlçenin dört bir yanına hizmet götürme anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Toptaş, planlı ve vizyoner bir yönetim tarzıyla Onikişubat’ın geleceğini inşa ettiklerini söyledi.

Yapılan yatırımların, ilçenin yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğunu vurgulayan Başkan Toptaş, Onikişubat’ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirme hedefiyle çalıştıklarını dile getirdi.

Başkan Toptaş, “Malumunuz 1 yıldır Onikişubat Belediye Başkanı olarak ekibimizle yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta belediye başkanlığı yapmak, yerel yöneticilik yapmak çok iyi bir performans istiyor. Bizler de Onikişubat Belediyesi olarak kendi sorumluluk alanımızda ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Onikişubat’ımızın bir an önce ayağa kalkması, toparlanması, inşa ve ihya sürecinin çok hızlı bir şekilde tamamlanması adına yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu noktada şehrimizin tüm dinamikleriyle bir mücadele veriyoruz. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Vahit Kirişci Bakanımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm yerel yöneticilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

60 BİN TON ASFALT VE 265 BİN METREKARE KİLİT PARKE

Geride kalan bir yıllık süreçte özellikle ulaşım ve altyapı yatırımlarında önemli mesafeler kat edildiğine dikkat çeken Başkan Hanifi Toptaş, “Göreve ilk başladığımızda muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla çok iyi bir iletişim kurarak ilçemizin sorunlarının ne olduğunu ve bu sorunların çok hızlı bir şekilde nasıl çözülmesi gerektiğinin gayretini verdik. Her şehrin, her ilçenin, her mahallenin kendine göre sorunları ve beklentileri var. Özellikle vatandaşlarımızın beklentilerine baktığımızda belediyeden genel olarak talebi yol sorunlarının çözülmesiydi. Deprem sonrası da zaten önümüze çıkan en büyük sorun ulaşım konforunun çok daha iyi noktalara gelmesiydi. Şuan da dünyanın en büyük şantiyesi içerisinde yaşıyoruz o sebeple çok ciddi tonajlı araçlar ulaşım ağımıza zarar verdi. 1 yıllık süreçte şu ana kadar 220 milyon TL’lik yatırımla 60 bin ton asfaltı ilçemizle buluşturduk. Geçtiğimiz hafta da yeni sezonun başlangıcını yaptık ve Kavlaklı, Ceyhan ve Kazım Karabekir Mahallemizde 11 bin ton sıcak asfalt çalışmasına başladık. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Süleyman Şah Mahallemizde ilk olarak sokak sağlıklaştırma projesini hayata geçirdik. Kentsel tasarım vizyonumuzu yansıtan prestij sokağı haline dönüştürdük. İlerleyen süreçte kendi sorumluluk alanımızda olan ilçemizin muhtelif yerlerinde bu projemizi uygulamaya devam edeceğiz. Kırsal mahallerimizde en büyük beklenti kilit