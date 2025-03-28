İftar öncesi ilahiler ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle Ramazan’ın manevi iklimi vatandaşlara yaşatıldı. Büyük küçük herkesin katıldığı programda, manevi atmosfer gökyüzünü süsleyen dualarla taçlandı.

Programa katılan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş vatandaşlarla tek tek selamlaşarak sohbet etti.

İftar programına ilişkin Aksu Habere değerlendirmelerde bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti

Ak Parti Onikişubat Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Onur Gürbüz ise Ramazan’ın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek şunları söyledi.