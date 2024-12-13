Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 2024 Yılı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda 141 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. 5 gün süren toplantıda hem yıl boyunca yapılan çalışmalar değerlendirilirken hem de mahallelerin eksiklerini gidermek amacıyla istişarelerde bulunuldu.

En çok gündeme gelen konular arasında altyapı sorunları, yol yapım ve onarım ihtiyaçları, park ve yeşil alan eksiklikleri, su ve kanalizasyon problemleri ile sosyal tesis talepleri yer aldı.

Başkan Toptaş, muhtarların aktardığı her konuyu dikkatle dinleyerek not aldı ve ilgili birimlere iletilmesi için talimat verdi.

Başkan Toptaş’a, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, birim müdürleri ve kurum temsilcileri eşlik etti.

“En büyük beklenti problemlerin çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasıydı”

Toplantıların sona ermesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Toptaş, vatandaşların sorunlarını en hızlı şekilde çözüme kavuşturmanın gayretini verdiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın bizlerden en büyük beklentileri problemlerin çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması. Bu bağlamda özellikle problemlerin çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için problemlerin analizlerini çok iyi yapmamız gerekiyor. Burada da özellikle her mahallenin kendine ait sorunları var, kendine ait beklentileri var. Bu problemlerin net bir şekilde ortaya koyulması açısından da özellikle tabii ki sahada hem bizler yerel yöneticiler olarak, hem çalışan arkadaşlarımız, hem büyükşehir belediyemizin, hem Onikişubat Belediyemizin bürokrasi ekibi ve aynı zamanda da tabii ki sahada bulunan muhtarlarımız özellikle bu problemlerin analizinin net bir şekilde ortaya konulması açısından önemli aktörler. Biz de bu paydaşların hepsini aynı masada bulundurmak istedik. Pazartesi günü itibariyle muhtarlar istişare toplantımıza başladık. Tabii göreve başladığımızda ilk olarak bütün muhtarlarımızı bölge bölge toplayıp bütün mahallelerimizin sorunlarını masaya yatırmıştık. Akabinde yılsonuna gelmemiz dolayısıyla pazartesi günü itibariyle de yine bölgeye başlayarak beş gün içerisinde 141 mahallemizin sorunlarının konuşulduğu toplantılarımızı bugün itibariyle de tamamlamış bulunduk” dedi.

“Kısa ve orta vadeli problemlerin önemli bir kısmını çözdük”

Göreve gelir gelmez kısa, orta ve uzun vadeli planlarla mahallelerin sorunlarının çözümü için kolları sıvadıklarını kaydeden Başkan Toptaş, özellikle kısa ve orta vadeli sorunların büyük ölçüde çözüme kavuşturulduğunu dile getirerek, “6 ay öncesinde yaptığımız toplantıda mahallelerimizin özellikle kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede çözülmesi gereken problemleri vardı. Burada da özellikle kısa ve orta vadeli problemlerin önemli bir kısmının çözüldüğünü görmek tabii ki bizi mutlu etti. Muhtarlar istişare toplantımızı belirli bir tekerrür süresi içerisinde inşallah devam ettireceğiz. Tabii ki bunun sürece çok önemli katkıları var. Hem mahallelerimizin sorunlarını güncel halde devamlı gözlemleyebiliyoruz, hem de bürokrasimizi çok daha hareketli bir şekilde kılıyoruz. Bu açıdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki deprem sonrasındaki süreçte ekseriyetle gelen taleplerin her mahallemizde deprem kaynaklı problemler olduğunu görüyoruz. Burada özellikle yıkım süreçleri, yıkım süreçleri sonrasında oluşan yol tahribatları, kaldırım tahribatları, park bahçe tahribatları ve altyapı tahribatlarının çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması vatandaşlarımızın genel anlamda bizlerden en önemli beklentisiydi. Burada da önemli bir yol kat ettiğimizi gördük. Bu da bizi mutlu etti. İnşallah bundan sonrasında da geriye kalan problemli kısımları da en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz” ifadeleri kullandı.

“Bütün paydaşları bir araya getirerek sorunların çözülmesini hedefledik”

Toplantıda tüm paydaşları bir araya getirmenin önemine de dikkat çeken Başkan Toptaş, “Burada bu toplantının en güzel taraflarından bir tanesi de hem muhtarlarımız açısından özellikle belediyecilik anlamında mahallelerin sorunlarının çözülmesi açısından bütün paydaşların burada olması. Hem Büyükşehir Belediyemizin Fen İşleri Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, mezarlık birimi, sulama birimi, tarım ve sulama birimi. Yine aynı şekilde kendi belediyemizin fen işleri, park bahçe, etüt, plan proje ekiplerinin hepsinin bir arada olduğu bir toplantı oldu. Muhtarlarımıza özellikle kendi taleplerini iletme noktasında büyük bir kolaylık sağlamış olduk. Bu toplantıların özellikle şehrimizin bu problemlerin çözülmesi açısından da ne kadar faydalı olduğunu görmüş bulunduk. İnşallah bunu da önümüzdeki süreç içerisinde belirli bir tekerrür süresi içerisinde inşallah devam edeceğiz ve özellikle 6 Şubat kaynaklı bu problemlerden ve sonrasında genel anlamda vatandaşlarımızın beklentilerine çözüm üretme açısından da inşallah önümüzdeki süre içerisinde bir bir gerçekleştireceğiz. Ben emeği geçen herkese, muhtarlarımıza, tabii ki hem Büyükşehir Belediyemiz hem de Onikişubat Belediyemiz ekiplerine ayarı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.