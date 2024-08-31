Göreve seçilmesinin hemen ardından Onikişubat’ın yeniden inşa ve ihyası anlamında depreme dirençli yapı stokları oluşturma, orta hasarlı binaların güçlendirilmesi ve yerinde dönüşüm projelerini hızlandırma noktasında önemli çalışmaları hayata geçiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, hedeflerine emin adımla ilerliyor.

Başkan Toptaş bu kez ise, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumlarla güçlü bir işbirliği yaparak yerinde dönüşüm kapsamında kırsal mahallelerde 3 bin adet konutun inşa edilmesini hedefliyor.

Bu kapsamda Başkan Toptaş öncülüğünde yerinde dönüşüm projeleri çerçevesinde ilk temel atma çalışması Büyüksır Mahallesi’nde gerçekleşti. Temel atma çalışmalarını yerinde inceleyip, ekiplerden bilgi alan Başkan Toptaş, mahalle halkıyla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Toptaş incelemelerin ardından Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulundu.

Büyüksır Mahalle muhtarı Hasan Kaplan da Başkan Hanifi Toptaş’a çalışmalarından ötürü teşekkür etti