Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ni ziyaret ederek öğrencilerin final sınavı heyecanına ortak olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, “Gençlerimizin Onikişubat’ta olma ayrıcalığını yaşamaları için gerekli her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Gençliğe yönelik önemli projeleri olan ve bunları hayata geçirmek için yoğun çaba sarf eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak final haftası dolayısıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ni ziyaret eden Başkan Toptaş, gençlerin final heyecanına ortak olurken, moral ve motivasyonlarını artırmaya yönelik sohbet etti.

Onikişubat Belediyesi ekiplerinin hazırladığı ikramları alan öğrenciler, Başkan Toptaş ile sohbet ederek stres attı.

Renkli görüntülere sahne olan ziyarete gençlerle bir arada olmanın mutluluk verici olduğunu dile getiren Başkan Toptaş, zahmetli sınav haftalarını keyifli bir sürece dönüştürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin bulunduğu ilçeyi yönetiyor olmaktan son derece mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Toptaş, gençlerin Onikişubat’ta olma ayrıcalığını yaşamaları için gerekli her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ni ziyaret ederek öğrencilerin final sınavı heyecanına ortak olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da, “Gençlerimizin Onikişubat’ta olma ayrıcalığını yaşamaları için gerekli her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz” dedi.