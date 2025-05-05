İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İnciraltı planlarını olumlu buldu ancak bazı değişikliklerin zorunlu olduğunu belirtti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayladığı İnciraltı planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Balçova İnciraltı bölgesi için hazırlanan 1/100 binlik planı genel olarak olumlu bulan Tugay, “Daha önceki plana göre daha iyi bir çalışma yapılmış. Ancak doğal sit sınırlarının daraltılması ve bazı alanların ticari kullanıma açılmasına katılmıyoruz. Bakanlığa düzeltme talebinde bulunacağız” dedi.

Başkan Tugay, planın aşırı nüfus yoğunluğu veya yüksek emsal getirmediğini, yüksek katlı binaların yapılmayacağını vurgulayarak, “Rant kazancının hedeflendiği görüşünde değilim. İzmir, CHP’li yerel yönetimler sayesinde ranttan uzak kaldı. Kamuoyu, İnciraltı konusu çözüldü gözüyle bakabilir” diye konuştu. Meslek odalarının eleştirilerine saygı duyduğunu ancak çözümsüzlüğün şehre zarar vereceğini belirten Tugay, “‘Yerel yönetimler hükümetle iş birliği yapıyor’ ifadesini talihsiz buluyorum. Yapıcı bir tavırla bu konuyu çözebileceğimize inanıyorum” dedi.