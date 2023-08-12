Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş gezisinin Pazarcık ayağında, yılların kangren olmuş çevre yolunun şantiyesinde incelemelerde bulunarak, İlçe belediye başkanı İbrahim Yılmazcan'dan brifing aldı.

Ziyaretler sonrasında Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, soruları yanıtlayan Başkan Yılmazcan, ilçeye yapılan çevre yolu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Yılmazcan, Ulaştırma Bakanı ile birlikte yaptıkları incelemeler ve koordinasyon toplantısının ardından çevre yolunun en kısa zamanda yapılacağını ifade etti. Vali ve milletvekilleri ile birlikte çalışmaktan duyduğu onuru dile getirdi.

Çevre yolunun yanı sıra ilçede devam eden altyapı çalışmalarına da değinen Başkan Yılmazcan, Pazarcık Gölbaşı ve Akçalar arasındaki yolun büyük bir kısmının tamamlandığını ve sıcak asfaltın yakında hizmete sunulacağını açıkladı.

