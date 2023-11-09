Pazarcık Belediyesi Sosyal Belediyecilik Kapsamında Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor.

Pazarcık belediyesi ilçede faaliyet gösteren Pazarcık Aksu Spor Kulübü A Takımı sporcularına malzeme desteğinde bulundu.

Malzemelerin dağıtımını Pazarcık belediye başkanı İbrahim Yılmazcan, Kulüp Başkanı Hüseyin Şahin Bozdağ ve Pazarcık Engelliler Şube Başkanı Mehmet Kert ile birlikte gerçekleştirdi.

Burada açıklamalarda bulunan başkan Yılmazcan, “Pazarcık Belediyesi olarak Sporun ve Sporcunun her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.