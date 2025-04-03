Dün oynadığımız karşılaşmada aldığımız kötü sonucun ardından, gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtmiştim. Bu doğrultuda, teknik ekibimizle bir araya gelerek mağlubiyeti detaylı bir şekilde analiz ettik.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, takım disiplini ve performans standartlarımız çerçevesinde futbolcularımıza kişi başı 300.000₺ para cezası uygulanmasına, ayrıca tüm izinlerin iptal edilmesine karar verilmiş ve futbolcularımıza tebliğ edilmiştir. Bu karar, takımımızın sorumluluk bilincini artırmak ve sahada gereken mücadeleyi göstermesini sağlamak adına alınmıştır. Futbol, başarı ve ödül kadar disiplin ve hesap verebilirlik de gerektiren bir oyundur. Aldığımız bu kararın, takımımızın gelecekteki performansına olumlu yansıyacağına inanıyorum.

Pazar günü oynayacağımız Bursa Nilüfer karşılaşmasının ardından, geldiğimiz durumu daha detaylı bir şekilde yönetim kurulumuzca ele alacağımızı ve takımımızın gelişimi adına gerekli adımları atmaya devam edeceğimizi tüm camiamızla paylaşacağız. Unutulmamalıdır ki; kulübümüzü hak ettiği yerlere taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Ahmet Gaffar AKARCA

Kulüp Başkanı