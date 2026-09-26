Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların sağlığıyla oynayan gıda sahtekarlarına yönelik emsal niteliğinde bir operasyona imza attı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin titiz takibi sonucu, insan sağlığını hiçe sayan devasa miktarda sağlığa zararlı et yakalandı.

Sahte Gıda İhbarı Jandarmayı Harekete Geçirdi

Jandarma KOM ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, M.D. isimli şahsa ait iş yerinde sahte ve sağlığa elverişsiz gıda satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Elde edilen delillerin ardından vakit kaybetmeden düğmeye basan ekipler, söz konusu adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

104 Ton Et İmha Edildi, Yanında Uyuşturucu da Çıktı!

İş yerinde yapılan aramalarda halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye düşüren, muhafaza koşulları bozulmuş ve niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünü ele geçirildi. Arama detaylarında, şüphelilerin bulunduğu adreste bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirilmesi dikkat çekti.

Halk sağlığını tehdit eden 104 tonluk et ve et ürünü, Sincan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde hijyenik koşullarda imha edilerek piyasaya sürülmesi engellendi.

2’si Yabancı Uyruklu 3 Şüpheli Gözaltında

Operasyon kapsamında, iş yeri sahibi M.D. ile birlikte adreste bulunan 2’si yabancı uyruklu toplam 3 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği ve adli sürecin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.