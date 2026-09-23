Başkent Ankara, akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağışla felaketi yaşadı. Yağışın kısa sürede sele dönüştüğü Keçiören ilçesinde, sokaklar göle dönerken altyapı sel sularına teslim oldu. Gülgün Sokağı'nda meydana gelen toprak kayması ve yol çökmesi sonucu mahalle sakinleri büyük bir korku yaşadı.

Gülgün Sokağı Gece Yarısı Savaşa Döndü

Edinilen bilgilere göre; Keçiören genelinde etkisini artıran şiddetli yağış, Gülgün Sokağı'nda büyük bir tahribata yol açtı. Sel sularının debisine dayanamayan yolun bir bölümünde aniden çökme meydana geldi.

Asfaltın kağıt gibi yırtıldığı olay anında, yol kenarında park halinde bulunan çok sayıda araç göçüğün içine kaydı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgede tam anlamıyla seferberlik ilan edildi.

Bölgeye Ekipler Yağdı: Kurtarma Operasyonu Başladı

İhbarın hemen ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve belediye arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Çöken yol nedeniyle mahsur kalan ve hasar gören araçların çıkarılması için iş makineleri eşliğinde geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Ekipler bir yandan göçük altında kalan araçları emniyetli alana çekmeye çalışırken, bir yandan da olası yeni çökme riskine karşı sokağı trafiğe ve yaya geçişine kapattı.

Mahalle Sakinleri Tedirgin: Hasar Tespiti Sürüyor

Olay esnasında büyük panik yaşayan mahalle sakinleri, aniden bastıran yağışın ardından gelen çökme sesiyle dışarı koştuklarını belirtti. Birçok araçta ağır maddi hasar oluşurken, şans eseri olay anında araçların içinde veya çöken yolda kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önledi.

Belediye ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki tahliye, yol onarım ve hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor.