Ankara’nın Çubuk ilçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yaşanan şüpheli bir ölüm olayıyla sarsıldı. Uzun süredir yol kenarında park halinde duran bir otomobilden şüphelenen mahalle sakinleri, araç içerisindeki iki kişinin hareketsiz durduğunu fark edince durumu zaman kaybetmeden yetkililere bildirdi.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

İhbarın ardından kısa sürede adrese ulaşan polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, otomobil içerisinde incelemelerde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, araçta bulunan 31 yaşındaki B.Y. ile 37 yaşındaki E.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinin güvenlik çemberine alınmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri araç ve çevresinde detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

ATM'den Para Çektikten Sonra Araca Binmişler

Olayla ilgili yapılan ilk araştırmalarda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden B.Y. ve E.A.'nın, olay öncesinde yakındaki bir benzin istasyonunda bulunan ATM'ye giderek para çektikleri, ardından park halindeki bu araca bindikleri belirlendi. İki kişinin araca bindikten bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatlarını kaybettikleri anlaşıldı.

Kesin Ölüm Nedeni Adli Tıp'ta Belli Olacak

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından B.Y. ve E.A.'nın cansız bedenleri, ölüm sebeplerinin kesin olarak tespit edilebilmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı geniş kapsamlı tahkikat sürüyor.