Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Basketbol İl Temsilciliği ve Piazza AVM iş birliğiyle düzenlenen 3 x 3 basketbol turnuvası start aldı.

Piazza AVM’nin açık otoparkında düzenlenen turnuva coşkulu bir açılışla başladı.

12 – 18 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı turnuva, ilk gününde kıyasıya müsabakalara sahne oldu.

Gençler sahada kıyasıya mücadele ederken, basketbol tutkunları da saha kenarında gençlerin mücadelelerine büyük bir heyecanla eşlik etti.

68 takımın mücadele edeceği turnuva, 5 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek final müsabakalarıyla noktalanırken dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarına kavuşacak.