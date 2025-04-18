Kahramanmaraş’ın eşsiz güzelliklerinden biri olan Başkonuş Yaylası, doğa severler ve macera tutkunları için vazgeçilmez bir destinasyon. Şehir merkezine yakın konumu ve 1900 metre yüksekliğiyle ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunan yayla, büyüleyici bir atmosfer yaratıyor.

Başkonuş Yaylası, sunduğu çeşitli aktivitelerle her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor. Trekking alanları, doğanın en doğal yürüyüş yollarında kuş sesleri eşliğinde keyifli yürüyüşler yapma imkanı sunuyor. Ayrıca yaylada binicilik, ATV parkuru gibi aktiviteler yaylanın sunduğu ayrıcalıklardan sadece birkaçı.

Konaklama seçenekleri arasında şömineli ahşap orman evleri, çadır kamp alanları ve karavan kamp alanları yer alıyor.

Başkonuş Yaylası, dört mevsim boyunca sunduğu güzelliklerle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.