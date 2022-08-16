Manzarası, sık orman yapısı, bol oksijeniyle ilgi çeken, kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta 1325 rakımda bulunan Başkonuş Yaylası, sıcak havadan ve şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyenleri ağırlıyor.

Kır lokantası, bungalov orman evleri, spor, çadır kamp, karavan kamp, piknik ve çocuk oyun sahalarının bulunduğu yaylada, ATV ile safari gibi çeşitli etkinlikler de yapılabiliyor.

Başta Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman gibi illerden bölgeye gelen ziyaretçiler, burada serin havanın keyfini çıkarıyor.



Başkonuş Yaylası Tesisleri Konaklama Hizmetleri Müdürü Ayhan Dinler, yaylaya her mevsim Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden ziyaretçi geldiğini söyledi.