Kahramanmaraş’ta yaz mevsiminin mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkları, vatandaşları serin ve doğayla iç içe alanlara yöneltti. Bu alanların başında ise yemyeşil doğası ve ferahlatıcı havasıyla öne çıkan Başkonuş Yaylası geliyor.

Şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta yer alan Başkonuş Yaylası, yaz aylarında adeta nefes alınacak bir sığınak haline geldi. Serin havası, aile dostu ortamı ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken yayla, hem yerli halkın hem de şehir dışından gelen misafirlerin gözdesi oldu.

Doğa yürüyüşü, bisiklet turu, kampçılık gibi pek çok aktiviteye ev sahipliği yapan Başkonuş, özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor. Günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra kamp severlerin de tercih ettiği yaylada, ziyaretçilerin güvenliği ve konforu için temizlik ve asayiş ekipleri düzenli olarak görev yapıyor.

Yaz sıcağından uzaklaşmak, doğayla baş başa huzurlu zaman geçirmek isteyenler için Başkonuş Yaylası, hem serinliği hem de sunduğu doğal güzelliklerle cazibesini korumaya devam ediyor.