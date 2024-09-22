Kahramanmaraş'ın saklı cenneti, havası ve doğasıyla Kahraman Şehrin tanıtım elçisi Başkonuş Yaylası Tesisleri Gastro Antep Kültür Yolu Festivalinde yerini aldı. Kahramanmaraş'ı ve yöresel ürünleri tanıtmak için açılan stand ziyaretçi akınına uğruyor.

Etkinlikte, Kahramanmaraş mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden tirşik çorbası, andız pekmezi ve Maraş sucuğu gibi özel tatlar ön plana çıkarıldı. Ziyaretçiler, bu yöresel lezzetleri tatma imkânı bulurken, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın kültürel ve doğal zenginlikleri hakkında da bilgi edindi.

Festival, Kahramanmaraş’ın tanıtımına önemli katkılar sağlarken, yerel ürünlerin ulusal çapta bilinirliği açısından da büyük önem taşıdı. Başkonuş Yaylası’nın doğal güzellikleri ve Kahramanmaraş mutfağı bir kez daha geniş kitlelere tanıtıldı.