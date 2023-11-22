Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile İstiklal Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen dev organizasyona Başkonuş yaylası ev sahipliği yaptı.

TUSAŞ’ın genel işleyişi, yatırım detayları ve süreçle ilgili izlenilecek yol haritasının paylaşıldığı ‘Kahramanmaraş Uzay ve Havacılık Kümelenmesi Çalıştayı’nın Akdeniz’in Saklı Cenneti Başkonuş Yaylası’nda düzenlenmesi kent turizmine de büyük katkı sağlaması öngörülüyor.

Toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan TOBB Girişimciler Kurulu Başkanı ve Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı, Serhan Erdoğanyılmaz, “İnşallah kahraman ünvanımızın hakkını vereceğiz.” diye konuştu.