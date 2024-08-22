Manzarası, sık orman yapısı, bol oksijeniyle Kahramanmaraş’ın en büyük güzelliklerinden bir olan Başkonuş Yaylası doğada vakit geçirmek isteyenlerin her mevsim gözde mekânları arasında yer alıyor.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1800 rakımında yer alan Başkonuş Yaylası, doğayla iç içe olmak isteyenleri ve şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyenleri ağırlıyor.

Kır lokantası, bungalov orman evleri, çadır ve karavan kampları, piknik ve çocuk oyun sahalarının bulunduğu yaylada, ATV ile at safari gibi çeşitli etkinlikler de yapılabiliyor.

Başta Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman gibi illerden bölgeye gelen ziyaretçiler, burada serin havanın keyfini çıkarıyor.

Başkonuş Yaylası Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, yaylaya her mevsim Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden ziyaretçi geldiğini söyledi.