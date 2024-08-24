Toplantıya, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Dr. Tuba Köksal’ın yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül de katıldı. Milletvekilleri, konuşmalarında şehrin yeniden inşa sürecine yönelik açıklamalarda bulunarak, hükümetin bu süreçte Kahramanmaraş’a olan desteğini vurguladılar. Milletvekilleri ayrıca, Kahramanmaraş’ın ekonomik kalkınması için atılması gereken adımlar üzerinde durdu ve şehrin geleceği için birlik içinde çalışmanın önemini belirttiler.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül ise şehrin ticari potansiyeline yönelik yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş’ın güçlü sanayi altyapısı ve stratejik konumuyla bölgesel bir ticaret merkezi olma yolunda ilerlediğini ifade etti. Gül, iş dünyasının desteklenmesi ve yeni yatırımların teşvik edilmesiyle şehrin ekonomik kalkınmasının hızlanacağını belirtti.

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerafettin Özcan, toplantının verimli geçtiğini ifade ederek, şehrin yeniden inşa sürecinde tüm paydaşların iş birliği içinde çalışmasının önemini vurguladı. Özcan, “Kahramanmaraş’ın geleceği için birlikte çalışacağız ve şehrimizi daha güçlü, daha dayanıklı bir yapıya kavuşturacağız” dedi.

Başkonuş Yaylası’nda gerçekleştirilen bu istişare toplantısı, Kahramanmaraş’ın geleceği için atılacak adımların planlanması ve iş dünyasının bu sürece katkı sağlaması açısından büyük önem taşıdı. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.