Kahramanmaraş Yetiştirme Yurdu Gençlerini Koruma Derneği geleneksel Başkonuş kampını Başkonuş Yaylası’nın eşsiz doğasında gerçekleştirdi.

Gençlerin büyük bir heyecanla ve hevesle beklediği bu kamp her yıl yeni mutluluklar yaşatıyor ve bu çocuklar için daha fazlasını yapma isteği ve arzusu veriyor.

Gençler Başkonuş Yaylası’nın muhteşem güzelliğinin tadını çıkarırken Süreyya Erdoğanyılmaz’ın elinden Kahramanmaraş’ın eşsiz lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Kahramanmaraş Yetiştirme Yurdu Gençlerini Koruma Derneği Başkanı Zeynep Arıkan öncülüğünde yapılan kampa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile Başkonuş yaylası büyük destekler verdi.

Program sonunda açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Yetiştirme Yurdu Gençlerini Koruma Derneği Başkanı Zeynep Arıkan şu ifadeleri kullandı:

“Bu yılki kampımızı gerçekleştirmede bizlere destek olan Büyükşehir Belediyemize ve Mehmet Beşen’e, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze ve kampımıza katılarak gençlerimizle birlikte olan Sayın Müdürümüz Ferdi Bozkurt’a, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve Muhammed Kapuçam’a, bağışcılarımıza, bizlere kapılarını açarak kampımıza ev sahipliği yapan Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’a ve işletmesine, Yurt Müdürümüz Furkan Öncülokur’a, öğretmenlerimize ve personelimize, maddi manevi desteğini hiçbir zaman bizlerden esirgemeyen ve hep yanımızda olan Sevgili Süreyya Erdoğanyılmaz’a ve fedakâr dernek üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum”.

Eğitim Gönüllüsü Süreyya Erdoğan Yılmaz da gençlerimizin her zaman yanındayız diyerek. Her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu tür özel oprganizasyonlarda bizim de bir nebze olsun katkımız olduysa bu mutluluk bize yeter. Başta Zeynep Hanıma ve emeği geçen herkese katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. İfadelerini kullandı.