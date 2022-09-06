Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Gümüş, ilçedeki üretici esnaf ve sanatkarların ihtiyacını karşılayacak organize sanayi sitesinin Erçene Mahallesindeki orman vasfını yitirmiş olan araziye projelendirilebileceğini söyledi.

Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Gümüş, Mevcut sanayide üretime yönelik faaliyetlerin güçlükle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Gümüş son olarak, Afşin’e önemli katkılar sağlayacak küçük organize sanayi sitesinin en kısa zamanda hayata geçirmek istediklerini söyledi.