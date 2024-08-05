Trabzon'dan Limonsuyu Yaylası'na inşaatta çalışmak üzere gelen bir aileden 5 kişi yedikleri mantardan dolayı zehirlendiler.

İddiaya göre V.Ş, İ.Ş, N.Ş, C.Ş ve V.Ş isimli vatandaşlarda bilinç kaybı, bulantı, baş dönmesi, halsizlik gibi şikayetler ortaya çıktı.

İnşaatta çalışan kepçe operatörünün durumdan şüphelenmesi üzerine, kepçe operatörü durumu 112'ye bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 kişinin mantardan zehirlendiği belirlendi. Apar topar Bayburt Devlet Hastanesine getirilen 5 kişiden V.Ş isimli 55 yaşındaki vatandaş yoğun bakıma alındı, diğer 4 kişinin tedavileri ayaktan ilaçla yapıldı.

2 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 55 yaşındaki V.Ş, tedavilerin ardından yoğun bakımdan çıktı. Taburcu edilen V.Ş ve diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.