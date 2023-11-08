CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

90+2’ Goool… Bayern Münih 2-1 Galatasaray (Bakambu)

90' Bayern Münih etkili geldi ancak Müller'in vuruşu yandan auta çıktı.

88' Bayern Münih'te oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Kingsley Coman giren oyuncu Serge Gnabry.

86' Kontra atağa çıkan Bayern Münih sol kanattan geldi. Mathys Tel'in arka direğe çevirdiği topta boş kalan Kane topu ağlara gönderdi.

86’ Gol… Bayern Münih 2-0 Galatasaray (Kane)

85' Bayern Münih sağ kanattan geldi ancak Sergio Oliveira araya girdi ve topu kazandı.

82' Harry Kane'nin golü VAR kararıyla geçerli oldu. Bayern Münih öne geçti.

81' Hakem VAR ile pozisyonu konuşuyor.

80' Bayern Münih, Harry Kane ile golü boldu ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Ofsayt.

78' Galatasaray'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Zaha ve Angelino giren oyuncular Bakambu ve Nelsson.

75' Galatasaray sol kanattan Zaha ile gelmek istedi ancak Noussair Mazraoui topu kazandı.

72' Bayern Münih'te iki değişiklik çıkan oyuncular Dayot Upamecano ve Leroy Sane giren oyuncular Konrad Laimer ve Mathys Tel.

69' Galatasaray'da iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Mauro Icardi ve Kaan Ayhan giren oyuncular Tete ve Sergio Oliveira.

65' Bayern Münih sol kanattan gelmek istedi ancak Kimmich'in pasında Barış Alper topu kornere yolladı.

64' Bayern Münih sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak Upamecano'nun pası doğrudan taca çıktı.

62' VAR kontrolü yapıldı. Karar ofsayt.

62' Lucas Torreira ile öne geçtik. Ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.

61' Okan Buruk hakeme şiddetli itirazdan sarı kart gördü.

60' Sağ kanatta Barış Alper topu kazandı ancak Alphonso Davies tarafından yere düşürüldü. Hakem faulü verdi.

57' Galatasaray'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Ziyech giren oyuncu Barış Alper.

54' Bayern Münih bu seferde sol kanattan gelmek istedi ancak Sane'nin ayağından Boey topu çaldı.

53' Bayern Münih gole yaklaştı. Sol kanatta Coman'ın ortasında Harry Kane'nin vuruşunda top direkten döndü.

52' Kimmich'in kullandığı köşe vuruşunda Upamecano'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

48' Bayern Münih sağ kanattan gelmek istedi ancak Coman'ın ortasında Davinson Sanchez topu uzaklaştırdı.

47' Bayern Münih sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak Dayot Upamecano topu doğrudan taca yolladı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Bayern Münih 0-0 Galatasaray

45' Bayern Münih sol kanattan gelmek istedi Boey, Alphonso Davies'e faul yaptı.

45' Bayern Münih sol kanattan gelmek istedi ancak Boey araya girmeyi başardı.

45' Galatasaray yine sağ kanattan gelmek istedi ancak Boey'in ortasında Kim Min-Jae topu kornere yolladı.

44' Sol kanattan yine gelmek istedik ancak Davinson Sanchez'in uzaklardan şutu auta çıktı.

42' Galatasaray net fırsattan yararlanamadı. Sağ kanattan Ziyech ile hızlı geldik ancak Icardi'nin şutu Muslera'da kaldı.

40' Bayern Münih'te oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Jamal Musiala giren oyuncu Thomas Müller

38' Bayern Münih sağ kanattan gelmek istedi ancak Jamal Musiala için ofsayt bayrağı kalktı.

37' Bayern Münih yine sağ kanattan geldi ancak bu seferde Davinson Sanchez topu uzaklaştırdı.

36' Bayern Münih sağ kanattan hızlı geldi ancak Coman'ın pasında Kaan Ayhan topa müdahale etmeyi başardı.

35' Bayern Münih etkili geldi. Kazandıkları serbest vuruşta Kimmich'in ortasında arkada boş kalan Leon Goretzka'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

34' Abdülkerim, Jamal Musiala'ya yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

32' Bayern Münih sol kanattan gelmek istedi ancak Goretzka'nın pası doğrudan taca çıktı.

30' Muslera yine başarılı. Sol kanattan hızlı gelen Sane bir anda karşı karşıya kaldı ancak Muslera topu çıkartmayı başardı.

28' Bayern Münih etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahası içine giren Jamal Musiala'nın şutu direğin yanından auta çıktı.

26' Angelino ile sol kanattan gelmek istedik ancak ortası doğrudan Neuer'de kaldı.

24' Bayern Münih sağ kanattan kontra atağa çıktı ancak Davinson Sanchez topu almayı başardı.

22' Bayern Münih sol kanattan oyun kurmak istedi ancak Alphonso Davies'in pasında Ziyech'e çarpan pas taca çıktı.

20' Bayern Münih sol kanattan Sane ile geldi ancak Davinson Sanchez araya girdi ve topu kazandı.

19' Alphonso Davies, Sacha Boey'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

14' Bir anda karşı karşıya kalan Sane, Muslera'yı çalımlamak istedi ancak Muslera topa müdahale etti.

13' Bayern Münih sol kanattan gelmek istedi ancak Sane'nin ortasında Boey topu kornere yolladı.

11' Galatasaray sağ kanattan etkili geldi ancak Boey'in ortasında top Icardi'ye gelmeden önce Kim Min-Jae topu uzaklaştırdı.

10' Bayern Münih sol kanattan Sane ile gelmek istedi ancak Davinson Sanchez şık bir hareketle rakibinden topu almayı başardı.

6' Bayern Münih sağ kanattan gelmek istedi ancak Coman'ın şutunda Angelino topun kaleye gitmesini engelledi.

5' Bayern Münih sol kanattan etkili geldi ancak Harry Kane'nin şutunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.

4' Bayern Münih sol kanattan etkili geldi ancak Sane'nin ortasında Davinson Sanchez araya girdi ve topu kornere yolladı.

3' Galatasaray orta sahada kazandığı topla etkili geldi ancak Icardi'nin vuruşuyla beraber ofsayt bayrağı kalktı.

2' Bayern Münih sağ kanattan gelmek istedi ancak Angelino, Coman'a faul yaptı.