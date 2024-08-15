Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Baykar tarafından yapımına başlanan deprem konutlarının bir kısmı tamamlanmak üzere. Konutlar 306 depremzede ailesinin yeni yuvası olacak.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Onikişubat ilçesinde de deprem konutları hızla yükseliyor. İlçeye bağlı Kurtlar Mahallesindeki deprem konutları ise tamamlanmak üzere.

Baykar deprem konutlarında ise inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Bölgeye 303 deprem konutu 3’te görevli dairesi olmak üzere toplam 306 daire yapıldı. Bölgedeki konutlar tamamlandığında depremzedelerin yeni yuvası olacak.

Editör: Yunus Firdevsoğlu