Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, kuruluş tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor.

Bu çerçevede Bayraktar Kızılelma iniş takımları kapalı ilk uçuşunu başarıyla yaptı. Böylece gökyüzündeki testleri devam eden Bayraktar Kızılelma uçuş test kampanyası kapsamında önemli bir aşama daha sona erdi.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı bugün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde daha yüksek hızlarda ilk kez iniş takımları kapalı olarak gerçekleştirdiği sistem tanımlama ve manevra testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Milli insansız savaş uçağı, test kapsamında pist üzerinden alçak irtifada yüksek hızda geçişler yaptı.

Seri üretim 2024'te başlıyor

Verilen bilgiye göre, şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar Kızılelma’nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan’da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı.

Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor.

Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA, 17-23 Nisan tarihlerinde İstanbul Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu Gemisi’nin uçuş güvertesinde sergilenmeye devam ediyor.