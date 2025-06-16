Bayram boyunca kahve sohbetlerinin eşlikçisi olan Kaave, 22 milyon kahve falı, astroloji ve tarot yorumladı.

Yalnızca fal ve astrolojiyle sınırlı kalmayan Kaave, olumlama mesajları, şans kurabiyesi ve günlük papatya falı gibi seçeneklerle kullanıcılarına pozitif içerikler de sunmaya devam ediyor.

Türkiye başta olmak üzere Orta Doğu ülkeleri, Amerika, Almanya ve Hollanda’da aktif olarak kullanılan süper eğlence uygulaması Kaave, kahve keyfine keyif katmaya devam ediyor. Zamanın ruhuna uygun şekilde sürekli güncellenen Kaave, bayram süresince 22 milyon kahve falı, astroloji ve tarot yorumu gerçekleştirerek kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sundu. Toplamda 9 milyon aktif kullanıcıya ulaşan uygulama, bayramda günlük 5,5 milyon kullanım adediyle yeni bir rekora imza attı.